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متهمة تعترف أمام مباحث القاهرة بطرقها لأبواب الشقق لسرقتها

الجمعة، 13 أكتوبر 2023 08:00 ص
متهمة تعترف أمام مباحث القاهرة بطرقها لأبواب الشقق لسرقتها متهمة - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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اعترفت سيدة أمام رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، بقيامها بسرقة المساكن من خلال الطرق على الأبواب و في حالة عدم فتح الشقق السكنية للمواطنين تقوم المتهمة بسرقة العقارات من خلال المفتاح المصطنع وتستولى على محتويات الشقق .

وأضافت المتهمة أمام رجال المباحث بقيامها بعملية سرقة الشقق السكنية وقامت بتسليم عدد من المسروقات عبارة عن (جهاز  "لاب توب"- 2 فيزا  كارد- - 2 كاميرا- 9 مفاتيح وشفره مصعد- 10 مفاتيح شقه مختلفين) وتم القبض عليهم واعترفت أمام رجال المباحث بسرقتها للمكان وتم إحالتهم إلى الجهات المختصة .

وكانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة ، تلقت بلاغا بقيام (إحدى السيدات) بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى ارتكاب جرائم سرقات المساكن بأسلوبى "الطرق على الباب، المفتاح المصطنع" وإرتكابها واقعتى سرقة وبيع متحصلات ذلك النشاط الإجرامى لعميلان سيىء النية "

وبتكثيف الجهود تم القبض على المتهمة و عمليها السيئ وتم ضبط المسروقات (جهاز  "لاب توب"- 2 فيزا  كارد- - 2 كاميرا- 9 مفاتيح وشفره مصعد- 10 مفاتيح شقه مختلفين) ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه جميع المتهمين.

 

 

 

 







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