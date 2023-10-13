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ماليزيا تشيد بدور مصر فى تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين

الجمعة، 13 أكتوبر 2023 02:09 م
ماليزيا تشيد بدور مصر فى تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين معبر رفح
إيمان حنا

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أشادت وزارة الخارجية الماليزية، وفق بيان لها اليوم الجمعة، بالدور المهم الذى تلعبه مصر فى تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين فى غزة، والذين يواجهون حاليًا نقصًا كبيرًا في الضروريات الأساسية بسبب الحصار الشامل الذي يفرضه النظام الإسرائيلي.

 

وثمنت ماليزيا، عبر وزارة خارجيتها، الدور المهم الذي تلعبه مصر في تيسير التوصيل الآمن لشحنات الإغاثة الموجهة إلى الشعب الفلسطينى فى غزة عبر الحدود بين رفح وغزة. 

 

وأكدت ماليزيا استعدادها للانضمام إلى الجهود الدولية لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثة الإمدادات بتسهيل كامل من الحكومة المصرية عبر معبر رفح-غزة عبور نقاط التفتيش، مؤكدة أن توفير ممر آمن لتمرير الإمدادات الإنسانية والإغاثية أمر بالغ الأهمية لإبقاء الفلسطينيين على قيد الحياة.

 

وكررت ماليزيا دعوتها لمصر لحث إسرائيل على وقف الهجمات على بوابة صلاح الدين على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، بحيث يمكن توصيل الإمدادات الإنسانية على الفور إلى المتضررين في غزة من أجل إنسانية.







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