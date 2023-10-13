اليوم السابع
Ads
الجمعة، 13 أكتوبر 2023 10:49 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

ماكرون يدين مقتل مُعلم إثر عملية طعن بسكين في مدرسة شمالي فرنسا

الجمعة، 13 أكتوبر 2023 10:32 م
ماكرون يدين مقتل مُعلم إثر عملية طعن بسكين في مدرسة شمالي فرنسا ماكرون
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أدان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عملية الطعن بسكين التي وقعت، صباح اليوم /الجمعة/، في مدرسة "جامبيتا" في مدينة "أراس" في إقليم "با دو كاليه" (شمالي فرنسا)، وراح ضحيتها معلم فرنسي وأصيب شخصان آخران.

وعند وصوله "أراس"، أعرب ماكرون عن أسفه لهذا الهجوم وقتل هذا المعلم في اعتداء وصفه بـ "الوحشي والجبان"، مؤكدا أنه يشارك آلام عائلته وعائلة المصابين.

وأكد تضامنه مع بقية المعلمين بالمدرسة، مشددا على تقديم "دعم الأمة الفرنسية" للفريق التعليمي، الذي أصيب بصدمة بعد عملية الطعن هذه.. وقال: "جئت هنا لإظهار دعم الأمة ولقول إننا متحدون ونقف معا".

وتابع أن المؤسسة التعليمية ستفتح أبوابها غدا وذلك بناء على طلب مدير المدرسة.. وأضاف "سيتمكن الطلاب غدا من الذهاب إلى المدرسة، الذين يرغبون منهم، وكذلك المعلمون".

وأشاد الرئيس الفرنسي بعمل كل من ساهم في إنقاذ أشخاص آخرين، خلال عملية الطعن بسكين في "أراس".. وقال: "تدخل المعلم الذي قُتل أولا ربما أنقذ الكثير من الأرواح الأخرى".

وشهدت مدرسة في "أراس" شمالي فرنسا عملية طعن بسكين قُتل خلالها معلم وأصيب شخصان بجروح خطيرة، صباح اليوم، حسبما أفادت السلطات المحلية ومصدر في الشرطة.

وأعلن وزير الداخلية جيرالد دارمانين- عبر منصة "إكس- (تويتر) سابقا"- أنه تم القبض على منفذ الهجوم.. كما قال مصدر في الشرطة إن المهاجم شيشاني الأصل ومدرج لدى الأجهزة الأمنية للتطرف.

وذكر مصدر في الشرطة أن الهجوم لم يسفر عن إصابة أي تلميذ، وأفاد مصدر آخر بأن الجريحين هما: عنصر أمن أصيب بعدة طعنات، وأستاذ آخر.

بدورها.. أعلنت النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب، على إثر هذا الاعتداء، فتح تحقيق في قضية قتل على صلة بمخطط إرهابي، وتحقيق في محاولة قتل على صلة بمخطط إرهابي وتشكيل عصابة إجرامية إرهابية.

 







ماكرون

عملية طعن

فرنسا

اخبار فرنسا



الموضوعات المتعلقة

المستشار الألمانى: نقف إلى جانب إسرائيل.. وسأناقش التطورات مع بايدن وماكرون وسوناك

الأحد، 08 أكتوبر 2023 06:03 م

الإليزيه: مباحثات بين ماكرون وأبو مازن وميقاتي حول الوضع بين إسرائيل وغزة

الأحد، 08 أكتوبر 2023 05:00 ص

جهود مصر فى احتواء الوضع بفلسطين.. الرئيس السيسى يتلقى اتصالا من ماكرون لوقف التصعيد.. وزير الخارجية يقود جهودا دبلوماسية مكثفة ويدعو نظيره الأمريكى لتحقيق التسوية الشاملة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين

السبت، 07 أكتوبر 2023 11:46 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة