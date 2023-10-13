اليوم السابع
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الجمعة، 13 أكتوبر 2023 04:53 م
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مئات من المواطنين يرددون هتافات داعمة لغزة بالجامع الأزهر

الجمعة، 13 أكتوبر 2023 04:14 م
مئات من المواطنين يرددون هتافات داعمة لغزة بالجامع الأزهر هتافات داعمة لغزة بالجامع الأزهر
كتب محمود العمرى

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نظم عديد من المصلين بالجامع الأزهر، بعد صلاة الجمعة، وقفة تضامنا مع الشعب الفلسطيني، ودعم صموده ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وردد المواطنون داخل وخارج المسجد هتافات لدعم الشعب الفلسطيني والمسجد الأقصى من بينها "بالروح بالدم.. نفديكَ يا أقصي"، كما رفعوا أعلام فلسطين، منددين بجرائم الاحتلال الإسرائيلي وقتل المدنيين قطاع غزة، وتدمير المباني ومختلف المؤسسات في فلسطين، وكانت الوقف وسط تواجد الكثير من الطلاب الوافدين الدارسين بالأزهر الشريف.

مظاهرات الازهر (5)

مظاهرات الازهر (5)


مظاهرات الازهر (6)
مظاهرات الازهر (6)


مظاهرات الازهر (1)
مظاهرات الازهر (1)


مظاهرات الازهر (2)
مظاهرات الازهر (2)


مظاهرات الازهر (3)
مظاهرات الازهر (3)


مظاهرات الازهر (4)
مظاهرات الازهر (4)


مظاهرات الازهر (3)
مظاهرات الازهر

 

مظاهرات الازهر (4)
مظاهرات الازهر

 

مظاهرات الازهر (1)
مظاهرات الازهر

 

مظاهرات الازهر (2)
مظاهرات الازهر

 

 







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