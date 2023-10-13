اليوم السابع
Ads
الجمعة، 13 أكتوبر 2023 03:45 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

لبنان: نطالب بموقف لمجلس الأمن ووقف إطلاق النار وحل القضية الفلسطينية

الجمعة، 13 أكتوبر 2023 02:54 م
لبنان: نطالب بموقف لمجلس الأمن ووقف إطلاق النار وحل القضية الفلسطينية ميقاتى
إيمان حنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

شدد رئيس حكومة تصريف الأعمال بلبنان نجيب ميقاتى، على أهمية الحل السلمي للنزاع الدائر في غزة حاليا ، مطالبا بأن يصدر مجلس الامن الدولي موقفا ويتم وقف إطلاق النار وحل القضية الفلسطينية، كما شدد"على أنه لا يمكن الاستمرار بهذا النهج العنفي. وفق بيان صحفى لمجلس وزراء لبنان.
 
جاءت تصريحات ميقاتى، خلاله لقائه مع المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند  في السرايا، في حضور  رئيس لجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني  باسل الحسن والمستشار الديبلوماسي للرئيس ميقاتي السفير بطرس عساكر.
 
كما أكد ميقاتى ضرورة بذل كل المساعي الدبلوماسية من قبل جميع الاطراف لوقف ما يجري من أحداث في غزة وحماية لبنان. 






لبنان

طوفان الاقصى

فلسطين

غزة



الموضوعات المتعلقة

بايدن يسعى لربط مساعدات إسرائيل بدعم أوكرانيا.. زيلينسكى يعترف: أخشى تقلص الدعم بسبب طوفان الأقصى مع تحول الاهتمام لإسرائيل.. ومسئول: تواصلنا مع مصانع الأسلحة لتسريع الإنتاج.. وقلق فى البنتاجون بشأن المخزون

الجمعة، 13 أكتوبر 2023 02:00 ص

كييف تعلن مقتل 12 مواطنا أوكرانيا فى إسرائيل بسبب عملية طوفان الأقصى

الخميس، 12 أكتوبر 2023 05:25 م

فاض الكيل.. الاستيطان واستفزاز مشاعر الفلسطينيين شرارة "طوفان الأقصى".. حكومة نتنياهو أطلقت أكبر عملية استيطان منذ 2012.. وتعهدت بتجميد بناء المستوطنات ولم تفِ بوعدها.. وتدنيس المسجد الأقصى يشعل غضب الجميع

الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 10:08 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة