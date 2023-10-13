كيف تحمي أمتعتك وملابسك من بق الفراش بعد العودة من السفر؟

كتبت فاطمة خليل

بق الفراش عبارة عن حشرات طفيلية تتغذى على دم الإنسان، ومع انتشار حشرة بق الفراش فى فرنسا يجب توخي الحذر من انتقال هذه الحشرة لأى مكان آخر، فى هذا التقرير نتعرف على طرق تحمى بها أمتعتك من حشرة بق الفراش، بحسب موقع" fantastic pest control".





كيف ينتشر بق الفراش

من الشائع إحضار بق الفراش إلى المنزل عن طريق الخطأ أو اصطحابه معك إلى أماكن إقامة أخرى عند السفر.

تعتبر غرف الفنادق منازل ممتازة لبق الفراش بسبب الإمداد المستمر بالمضيفين الجدد، فضلاً عن صعوبة الحفاظ على السيطرة على بق الفراش في مثل هذه المرافق مع مرور الوقت. تعتبر هذه الحشرات متنقلة ممتازة، ويمكنها بسهولة التسلق على الأمتعة الملقاة على السرير أو التحرك عبر غرفة بأكملها في ليلة واحدة فقط.

يزدهر بق الفراش في الأماكن المظلمة والباردة التي يتواجد فيها البشر لفترات طويلة. لذا، فإن غرفة الفندق ليست المكان الوحيد الخطير. يمكنك أيضًا العثور عليها على متن الطائرة، أو على مقاعد القطار، أو حتى في الحافلات والسيارات المستأجرة.

كيفية منع بق الفراش من الوصول إلى أمتعتك

إنها غريزة بق الفراش الطبيعية أن تجد مكانًا للاختباء بعيدًا عن الضوء والمتطفلين، مثل الشقوق ولهذا السبب فإن أمتعتك في الفندق أو في القطار قد توفر الظروف المثالية لهذه الآفات.

حافظ على أمتعتك خالية من بق الفراش

لمنع بق الفراش من الوصول إلى ممتلكاتك، جرب ما يلي:

ارفع أمتعتك، بالإضافة إلى متعلقاتك الشخصية الأخرى. قم دائمًا بفحص رف الأمتعة بعناية بحثًا عن أي علامات تدل على وجود بق الفراش. يعد إبقاء حقيبتك بعيدًا عن الأرض وبعيدًا عن السرير طريقة رائعة لإبعاد هذه المخلوقات. يمكن نقل رف الأمتعة بعيدًا عن الحائط لتقليل خطر زحف بق الفراش إلى متعلقاتك أيضًا.

عندما تحزم أمتعتك للمغادرة، قم بفحص أمتعتك للتأكد من أنك لم تلتقط بق الفراش

لا تنس التحقق من حقائبك وملابسك عند عودتك إلى المنزل، . ننصحك بتفريغ أمتعتك وفحصها في الحمام .

في معظم الحالات، يكون بيض بق الفراش صغيرًا جدًا بحيث لا يمكن رؤيته بالعين المجردة. افحص أمتعتك بصريًا بحثًا عن بقع صغيرة تشبه الحبر في الزوايا وعلى طول اللحامات. إذا واجهت ردود فعل تشبه العض أو بقع دم حمراء داكنة على الفراش، فمن الأفضل أن تفترض أن الأمتعة والملابس والممتلكات الأخرى الموجودة في حقائبك موبوءة ببق الفراش وتحتاج إلى التطهير.

كيفية التحقق من وجود بق الفراش في الأمتعة

لفحص ما إذا كانت أمتعتك ملوثة ببق الفراش أولاً

اختر مكانًا بسطح غير مغطى بالسجاد.

امسح الأرضية بقطعة قماش مبللة. ستضمن هاتان النصيحتان البسيطتان التخلص من بق الفراش الذي يهرب من الأمتعة سيواجه صعوبة في العثور على مكان للاختباء.

ابحث عن علامات بق الفراش: بق الفراش الصغير (الحجم: 1/16 بوصة [1.6 مم])، بق الفراش البالغ (الحجم: 1/4 بوصة إلى 3/8 بوصة طول [5-9 مم])، جلود الزهر، بقع البراز.

كيفية التخلص من بق الفراش في الأمتعة

الأشياء التي ستحتاج إليها هي أكياس بلاستيكية وغسالة ومكنسة كهربائية وفريزر.

عند عودتك إلى المنزل، اغسل جميع ملابسك واتركها حتى تجف على نار عالية. ضع جميع الملابس والممتلكات القابلة للغسل في أكياس بلاستيكية.ضعها جانبا حتى تصبح جاهزة للغسيل.

يوصى بالغسيل الساخن لجميع الملابس (60 درجة مئوية على الأقل).

يجب عليك أيضًا التفكير في معالجة أمتعتك بالتسخين (أعلى من 60 درجة مئوية لمدة 20 ثانية على الأقل) أو التجميد (البرد الشديد عند أو أقل من -20 درجة مئوية لمدة ساعتين على الأقل). ويجب أيضًا تسخين العناصر الأخرى التي يحضرها المسافرون معهم أو تجميدها، إن أمكن.

بعد الغسيل وعلاجات درجة الحرارة، قم بتنظيف ممتلكاتك بالمكنسة الكهربائية، بما في ذلك جميع الملابس والحقائب وحقائب السفر. سيؤدي التنظيف الشامل بالمكنسة الكهربائية إلى إزالة جميع بق الفراش الميت أو المتبقي.

قم بإزالة كيس المكنسة الكهربائية على الفور، ولفه في كيس بلاستيكي آخر وتخلص منه