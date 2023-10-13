وقال معهد الفضاء الكوري الحكومي حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية /يونهاب/ إن شركة هانهوا لصناعات الفضاء، المسؤولة عن مشروع الصاروخ الفضائي، بدأت تصنيع أجزاء "نوري" في مايو، وسيتم تجميع المراحل الأولى والثانية والثالثة من الصاروخ بدءًا من النصف الثاني من العام المقبل، مشيرا إلى أنه إذا سارت الاستعدادات على ما يرام، فسيتم الإطلاق الرابع لنوري في النصف الثاني من عام 2025.

وفي مايو، أكملت كوريا الجنوبية بنجاح الإطلاق الثالث للصاروخ نوري الذي يبلغ وزنه 200 طن، والمعروف أيضًا باسم KSLV-II، لتضع ثمانية أقمار صناعية في المدار، بعد نجاح الإطلاق الثاني في عام 2022.

ويتماشى الإطلاق الرابع لنوري مع مجهودات المركز الفضائي الكوري الجنوبي لمواصلة تطوير برنامج الصواريخ الفضائية في البلاد.

بالنسبة لمشروع التطوير الذي تبلغ قيمته 687.3 مليار وون (509.1 مليون دولار أمريكي)، ستقود شركة هانهوا لصناعات الفضاء، -وحدة أعمال الطيران التابعة لمجموعة هانهوا-، المهمة مع مركز الفضاء "كاري" كجزء من خطة الحكومة الكورية طويلة المدى لنقل تكنولوجيا الفضاء إلى القطاع الخاص.