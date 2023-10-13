قطار المحاكمات × أسبوع.. محاكمة زوج مذيعة فى واقعة مصرع مدير بنك بسبب عقر كلب

كتب أحمد إسماعيل

تشهد أروقة محاكم جنح وجنايات الجيزة والقاهرة خلال الأسبوع المقبل، نظر العديد من القضايا المهمة ومنها محاكمة زوج مذيعة شهيرة في واقعة مصرع جاره مدير البنك بسبب عقر كلب ، واستئناف مستريح الأدوات الصحية على حكم حبسه 3 سنوات.

استئناف مستريح الأدوات الصحية على حكم حبسه 3 سنوات

تستكمل محكمة جنح مستأنف الأزبكية الأحد نظر دعوى استئناف مالك شركة أدوات صحية على حبسه 3 سنوات لاتهامه بالنصب والاحتيال والاستيلاء على 4 ملايين جنيه فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"مستريح الأدوات الصحية"، وتحمل رقم 3703 لسنة 2022 جنح الأزبكية.

محاكمة زوج مذيعة شهيرة فى واقعة مصرع مدير بنك ضحية عضة كلب

تستكمل محكمة جنح الشيخ زايد الإثنين محاكمة زوج ومديرة منزل مذيعة فى واقعة وفاة مدير بنك نتيجة تعرضه للعقر من كلبهم بمدينة الشيخ زايد في القضية رقم 719 لسنة 2023 .

محاكمة 7 متهمين بقتل شخص والشروع فى قتل والده ببولاق

تستكمل الإثنين محكمة جنايات الجيزة محاكمة 7 متهمين بقتل شخص والشروع في قتل والده وآخر بمنطقة بولاق الدكرور.

تعقد الجلسة برئاسة عبد الناصر محمد حسنين وعضوية المستشارين حسين فاضل عبد الحميد، وعماد الدين عيسى أحمد، وسكرتارية أحمد رفعت ورأفت عبد التواب.

سماع مرافعة الدفاع في محاكمة متهمين بتزوير تراخيص تسيير السيارات

تستمع محكمة جنايات جنوب الجيزة الاثنين لمرافعة الدفاع في محاكمة متهمين بتزوير محررات رسمية "تراخيص تسيير السيارات" .

كشفت التحقيقات في القضية رقم 7099 لسنة 2014 جنايات قسم الوراق، أن " ع . س" 41 عام مسئول فحص ، و"أ . م" 40 سنة، مراجع تراخيص بإحدى الوحدات المرورية، و"أ . ف" 43 سنة، تاجر سيارات، و" . م" 31 سنة، عامل، و"م . ا"، 34 سنة، صاحب شركة مستحضرات تجميل، "م. ا"، " م . ا"، "ر . ج"، "خ . ا"، في غضون عامي 2013 ، 2014 بدائرة قسم شرطة الوراق، اشتركوا بطريقة الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محررات رسمية هي "تراخيص تسيير السيارات المبلغ عن سرقتها" والمنسوب صدورها لجهات مرورية بمختلف انحاء الجمهورية.

محاكمة المتهم باختلاس أموال من شركة مياه الواحات البحرية

تستكمل محكمة جنايات جنوب الجيزة الثلاثاء محاكمة موظف بالشئون الإدارية بشركة القابضة مياه الشرب والصرف الصحى بالواحات البحرية، بتهمة اختلاس مبلغ مليونا و190 ألفا و626 جنيها من وظيفته.

محاكمة 16 متهمًا بقتل الطفلة بسنت ببولاق الدكرور

تستكمل محكمة جنايات جنوب الجيزة، الثلاثاء محاكمة 16 متهمًا بقتل الطفلة بسنت، التي لقيت مصرعها بطلق ناري أثناء نزولها إلى الشارع لشراء الأطعمة وقت حدوث مشاجرة بالأسلحة النارية، وزجاجات المياه الغازية .

تعقد الجلسة برئاسة المستشار عبد الناصر محمد حسنين، وعضوية المستشارين حسين فاضل عبد الحميد، وعماد الدين عيسى أحمد، وسكرتارية أحمد رفعت، ورأفت عبد التواب.

سماع الطبيب الشرعى فى محاكمة المتهم بقتل شقيقه ووالدته بالهرم

تستمع محكمة جنايات الجيزة، الثلاثاء للطبيب الشرعى في محاكمة المتهم بقتل شقيقه ووالدته، والشروع فى قتل زوج شقيقته بمنطقة الهرم .

سماع الشهود في محاكمة سباك متهم بالشروع في قتل ترزي

تستمع محكمة جنايات جنوب الجيزة، الأربعاء لشهود الاثبات فى محاكمة سباك متهم بالشروع في قتل ترزي، بسبب خلافات بينهما بمنطقة الوراق.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار خضر طلبة حسين، وعضوية المستشارين عفيفي محمود المنوفي، ومختار عنصيل سالم، وأمانة سر عبد العزيز مناع، ووائل السيد.

سماع المرافعة فى محاكمة المتهم بقتل شاب بسبب خلافات مالية بينما بكرداسة

تستمع محكمة جنايات جنوب الجيزة، الخميس لمرافعة الدفاع فى محاكمة المتهم بقتل شاب بسبب خلافات مالية بينهما، بمنطقة كرداسة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار عادل جبر، وعضوية المستشارين هاني لويس عبد الملك، وعنتر عبد الوهاب، وأمانة سر عبد العزيز مناع، ورأفت عبد التواب.