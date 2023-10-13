اليوم السابع
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الجمعة، 13 أكتوبر 2023 07:56 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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فيديو.. بن غفير يشرف على توزيع السلاح على مستوطنين فى الضفة الغربية

الجمعة، 13 أكتوبر 2023 07:00 ص
فيديو.. بن غفير يشرف على توزيع السلاح على مستوطنين فى الضفة الغربية وزير الأمن القومى الإسرائيلى المتطرف إيتمار بن غفير
أ ش أ

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انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر وزير الأمن القومى الإسرائيلى المتطرف إيتمار بن غفير وهو يشرف على توزيع السلاح والذخيرة على المستوطنين في الضفة الغربية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقطع الفيديو، في حين "ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية منذ يوم السبت الماضي، إلى 36 شهيدا وأكثر من 650 جريحا، وصل منهم إلى المستشفيات 210 جرحى"، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.







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