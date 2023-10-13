فيديو.. بن غفير يشرف على توزيع السلاح على مستوطنين فى الضفة الغربية

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انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر وزير الأمن القومى الإسرائيلى المتطرف إيتمار بن غفير وهو يشرف على توزيع السلاح والذخيرة على المستوطنين في الضفة الغربية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقطع الفيديو، في حين "ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية منذ يوم السبت الماضي، إلى 36 شهيدا وأكثر من 650 جريحا، وصل منهم إلى المستشفيات 210 جرحى"، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

#شاهد .. وزير الأمن القومي المتطرف بن غفير يشرف على توزيع السلاح والذخيرة على المستوطنين في الضفة الغربية pic.twitter.com/jXOEi2FISN — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) October 12, 2023