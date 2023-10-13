فرصة جديدة لمن رسبوا فى اختبارات السنة الأولى بمسابقة 30 ألف معلم

كتب محمود طه حسين

كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه سيتم منح الذين رسبوا فى اختبارات مسابقة تعيين 30 ألف معلم للسنة الأولى، فرصة للتقديم بتظلم فى المديريات التعليمية، تمهيدا لإعادة اختبارهم مرة أخرى فى الوقت الذى تحدده الوزارة وسيتم إبلاغهم به، مؤكدة أن الوزارة لديها الموافقة الكاملة على تعيين 150 ألف معلم على مدار 5 سنوات بواقع 30 ألف معلم كل سنة، ومن ثم المرحلة التى لم يكتمل فيها العدد المطلوب من أول مرة سيتم إتاحة فرصة بديلة لمن لم يجتازوا الاختبارات ومراحل التعيين.

ووقع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرارات تعاقد المعلمين الجدد الفائزين فى "مسابقة 30 ألف معلم السنة الأولى"، وذلك استعدادا لبدء تسكينهم واستلامهم العمل منتصف الأسبوع الحالى وفقا للتوزيع الجغرافي بمختلف المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية.

وصرح شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، بأن الدكتور رضا حجازي أكد أن المعلمين الجدد الذين لم يجتازوا الاختبارات سيتم إتاحة الفرصة لهم لتقديم التماس بمديريات التربية والتعليم التابعين لها، حيث سيتم التواصل معهم لإعادة الاختبارات التي لم يجتازوها.