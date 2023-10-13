اليوم السابع
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الجمعة، 13 أكتوبر 2023 05:17 م
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غلق باب تلقى أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية لليوم التاسع وغدا آخر يوم

الجمعة، 13 أكتوبر 2023 05:00 م
غلق باب تلقى أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية لليوم التاسع وغدا آخر يوم الهيئة الوطنية للانتخابات_أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

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أغلقت لجنة تلقى أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، برئاسة المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات منذ قليل فى تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الجمعة، اليوم التاسع على التوالي من مدة تلقى أوراق الترشح فى السباق الرئاسى.
 
وتقدم للهيئة الوطنية للانتخابات 4 مرشحين حتى الآن بأوراق ترشحهم فى الانتخابات الرئاسية وهما المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي والمرشح فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي، والمرشح عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهورية.
 
وشهد اليوم التاسع لفتح باب الترشح اليوم الجمعة تقدم حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهورية بأوراق ترشحه التى ضمت 46 تزكية من النواب بالإضافة إلى أكثر من النصاب القانوني لعدد تأيدات المواطنين المحددة بـ25 ألف تأييد.
 
ومن المقرر أن تغلق الهيئة الوطنية باب الترشح غدا يوم السبت المقبل فى تمام الثانية ظهرا.
 
وتتمثل خطوات تقديم طلب الترشح في الانتخابات الرئاسية داخل مقر الهيئة الوطنية للانتخابات في أن يقوم المرشح أو وكيله بسحب نموذج الترشح ثم تسليم تذكيات أعضاء مجلس النواب البالغة 20 تذكية أو 25 توكيل من تأييدات المواطنين التي تم تجميعها في مكاتب التوثيق التابعة للشهر العقاري.
 
وتقوم اللجنة بفحص المستندات المطلوبة من المرشح وهى:صورة بطاقة الرقم القومي وشهادة ميلاد طالب الترشح وصورة رسمية من المؤهل الحاصل عليه وصحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح وشهادة بأنه أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها طبقا للقانون وإقرار الذمة المالية المنصوص عليه في القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع التقرير الطبي الخاص بالمرشح والتوقيع على إقرار طالب الترشح بأنه مصري من أبوين مصريين، وبأنه لم يحمل هو أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى والتوقيع على إقرار بأنه لم يسبق الحكم عليه في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وإن كان قد رد إليه اعتباره وبيان المحل المختار الذى يُخطر فيه طالب الترشح بكل ما يتصل به من أعمال اللجنة وإيصال يفيد سداد مبلغ عشرين ألف جنيه بخزانة الهيئة الوطنية للانتخابات بصفة تأمين يُرد إليه بعد إعلان نتيجة الانتخاب، مخصومًا منه مصاريف النشر وإزالة الملصقات الانتخابية بحسب الأحوال.
 
وعقب الانتهاء الإجراءات القانونية للترشح يختار المرشح رمزا انتخابيا من بين 15 رمز تم تحديدهم وهى رمز النجمة والشمس والأسد والحصان والنسر والديك والميزان والطائرة وساعة اليد والنخلة والمركب والمظلة والتليفون والنظارة والسلم.
 
الجدير بالذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات كانت قد أعلنت الجدول الزمني بإجراءات ومواعيد الانتخابات الرئاسية، والذي تضمن فتح باب الترشح يوم 5 أكتوبر ولمدة عشرة أيام تنتهي في 14 أكتوبر، على أن تجري عملية الاقتراع للمصريين في الخارج ايام 1و2و3 ديسمبر بالداخل ايام 10و11و12 ديسمبر.






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