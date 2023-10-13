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غلق باب التقديم للترشح للانتخابات الرئاسية 2024 غدا وفقا للجدول الزمنى

الجمعة، 13 أكتوبر 2023 05:20 ص
غلق باب التقديم للترشح للانتخابات الرئاسية 2024 غدا وفقا للجدول الزمنى الهيئة الوطنية للانتخابات - أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم - أحمد عبد الهادى

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تغلق الهيئة الوطنية للانتخابات باب تلقى أوراق المرشحين للانتخابات الرئاسية 2024، غدا السبت الموافق 14 أكتوبر الجارى، وذلك في الساعة الثانية ظهرًا.
 
وفتحت لجنة تلقى أوراق الترشح أبوابها والتي تستمر لمدة 10 أيام على التوالى يتم خلالها سحب النماذج الخاصة بطلب الترشيح للتوقيع عليها، داخل قاعة كبيرة بمقر الهيئة والتى تم تجهيزها بأحداث الاجهزة، حيث يقدم طلب الترشح إلى الهيئة عبر المرشح نفسه أو ممثله القانونى، وذلك على النموذج الخاص بذلك، ويجب أن يرفق بالطلب عند تقديمه عددا من المستندات وهى النماذج الخاصة بتزكية أعضاء مجلس النواب أو تأييدات المواطنين لطالب الترشح.
 
كما يقدم طالب الترشح شهادة ميلاد طالب الترشح أو مستخرج رسمى منها وصورة رسمية من المؤهل الحاصل عليه وإقرار طالب الترشح بأنه مصرى من أبوين مصريين، وبأنه لم يحمل هو أو أي من والديه أو زوجته جنسية دولة أخرى وصحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح، وشهادة بأنه أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها طبقا للقانون، وإقرار الذمة المالية المنصوص عليه في القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع، والتقرير الطبى الصادر عن من أحد المستشفيات المحددة وهى معهد ناصر أو الشيخ زايد أو العاصمة الإدارية الجديدة، وكذا إقرار بأنه لم يسبق الحكم عليه في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وإن كان قد رد إليه اعتباره.
 
كما يقدم طالب الترشح إيصالا يفيد بسداد مبلغ عشرين ألف جنيه بخزانة الهيئة الوطنية بصفة تأمين يرد إليه بعد إعلان نتيجة الانتخابات، مخصوما من مصاريف النشر وإزالة الملصقات الانتخابية بحسب الأحوال، وبيان المحل المختار الذي يخطر فيه طالب الترشح بكل ما يتصل به من أعمال اللجنة.
 
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات حددت يومي 16 و17 أكتوبر للإعلان ونشر القائمة المبدئية لأسماء المرشحين وأعداد المزكين أو المؤيدين لكل منهم، فى الجريدة الرسمية، وحددت يوم 9 نوفمبر لإعلان القائمة النهائية للمترشحين ورموزهم الانتخابية ونشرها فى الجريدة الرسمية على أن تبدأ الدعاية الانتخابية اعتبارا من يوم 9 نوفمبر.






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