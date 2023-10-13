اليوم السابع
Ads
الجمعة، 13 أكتوبر 2023 06:48 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

غلق باب التصويت بانتخابات التجديد النصفى للأطباء على مستوى الجمهورية

الجمعة، 13 أكتوبر 2023 05:12 م
غلق باب التصويت بانتخابات التجديد النصفى للأطباء على مستوى الجمهورية انتخابات التجديد النصفى للأطباء
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفى للأطباء، غلق باب التصويت بالانتخابات على مستوى الجمهورية، وبدء فرز الأصوات تمهيدا لإعلان النتائج، وسيسمح فى حال وجود ناخبين بداخل مقر الاقتراع لم يقوموا بالإدلاء بأصواتهم، بالتصويت دون غيرهم.
 
كان قد قال الدكتور مصطفى عشوب، رئيس اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفى للأطباء، إن الإقبال للمشاركة فى عمليات التصويت منذ فتح باب اللجان فى التاسعة من صباح اليوم، يعتبر فوق المتوسط على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن أبرز المحافظات التى شهدت إقبالا هى: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، سوهاج، المنيا، والدقهلية.
 
وأوضح عشوب، فى تصريحات لليوم السابع، أن بعض اللجان شهدت إقبال كبير صباحا، وتم التعامل بشكل فورى مع الوضع، لتسهيل مشاركة الأطباء وعدم تأخر عمليات التصويت، لافتا إلى أن المشاركين من الشباب نسبة ملحوظة، فضلا عن الأطباء من ذوى الخبرة.
 
وأوضح رئيس لجنة الإشراف على انتخابات التجديد النصفى للأطباء، أن كافة اللجان على مستوى الجمهورية عملت منذ بدء بشكل جيد، مضيفا: حدث تأخير في لجان محافظتى جنوب سيناء والوادي الجديد حوالى 30 دقيقة، إلا أن الأمور سارت على نحو جيد بعد ذلك. 






انتخابات التجديد النصفي للاطباء

نقيب الاطباء

التجديد النصفى للاطباء

انتخابات الاطباء



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة