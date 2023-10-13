ضبط 2000 علبة سجائر بدون فواتير ومجهولة المصدر فى حملات تموينية بالأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، حملات تموينية مكثفة لتشديد الرقابة على المحلات لضبط كميات السجائر الغير صالحة والمنتهية الصلاحية، حيث تم ضبط 1000 علبة سجائر بدون أوراق ومجهولة المصدر، و1000 علبة سجائر كليوباترا بدون فواتير ومستندات بأرمنت، وذلك بناءاً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتعليمات الدكتور على مصيلحى وزير التموين بإستمرار الحملات يومياً على المخابز.

ويقول الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، إنه فى إدارة تموين إسنا تم المرور على الأسواق والمحلات العامة بدائرة الإدارة، حيث أسفر المرور عن تحرير عدد 5 مخالفات تموينية شملت ضبط عدد 1000 علبة سجائر بدون أوراق أو مستندات دالة على مصدرها داخل أحد المحلات الغير مرخصة بناحية بندر إسنا بمنطقة دويح، و عدد 2 محضر بيع سجائر بأزيد من السعر، وعدد 2 عدم إعلان عن الأسعار، وبإدارة تموين أرمنت، تم ضبط عدد 1000 علبة سجائر كليوباترا بدون فواتير ومستندات داخل محل أدخنة غير مرخص بناحية الرزيقات مركز أرمنت.

ويضيف وكيل وزارة التموين بالأقصر، فى بيان صحفى، إنه بإدارة تموين أرمنت تم تشديد الرقابة على المخابز والأسواق ومعرفة مدى التزام التجار بالقوانين والقرارات التموينية، مما أسفر عن تحرير عدد 2 محضر إنتاج خبز غير مطابق، وعدد 2 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن.