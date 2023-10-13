صيادلة القاهرة تطلق حملة لتوريد أدوية ومستلزمات طبية لفلسطين

كتبت آية دعبس

قالت نقابة صيادلة القاهرة، إنها من منطلق المسؤولية الوطنية والنقابية وتأسيسا وتأصيلا لمبادئ قانون إنشاء نقابة صيادلة مصر 47 لسنة 1969 من المشاركة البناءة لنقابة صيادلة مصر في توفير الدواء للشعب العربي وقت الأزمات وإيمانا بدورنا لما يحدث في قطاع غزة من انتهاكات صارخة أودت بحياة آلاف الشهداء من الأطفال والنساء والشيوخ وخلفت عشرات الآلاف من الجرحي.

فإن نقابة صيادلة القاهرة قامت بالتنسيق مع الجهات المعنية وتدعو كافة شركات ومصانع الدواء في مصر لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوريد الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة للإخوة الفلسطينيين في قطاع غزة وتفتح الباب لتلقي التبرعات من الأدوية والمستلزمات الطبية وذلك بالتعاون مع المؤسسات المختصة.

وأكدت نقابة صيادلة القاهرة علي تجديد الثقة في القيادة السياسية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة أراضينا.