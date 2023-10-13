صعود 6 قطاعات بالبورصة خلال أسبوع على رأسها "الشحن" بنسبة 6.9%

كتب هانى الحوتى

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، إذ ارتفعت 6 قطاعات على رأسها خدمات النقل والشحن بنسبة 6.9%، أعقبه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 5.7%، يليه قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 3.9%، وصعد قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 3.2%، وقفز قطاع التجارة والموزعون بنسبة 2.8%، وزاد قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.4%.

فيما تراجعت 10 قطاعات على رأسها الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 2.8%، أعقبه قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 1.9%، يليه قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1.3%، وهبطت قطاعات الخدمات المالية غير المصرفية، والسياحة والترفيه، والورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 0.9%، وانخفض قطاعا العقارات، ومواد البناء بنسبة 0.6%، 0.4%، على التوالي، ونزل قطاعا البنوك، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.2%، 0.1%، على التوالي.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 20002.10 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى-ثاني أسبوع في شهر أكتوبر- فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 3706.60 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 0.10% ليغلق عند مستوى 5551.88 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 1.31% ليغلق عند مستوى 24103.66 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 1.30% ليغلق عند مستوى 5308.74 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 0.7 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.352 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 0.1%، فيما ارتفع رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 894.9 مليار جنيه إلى 918.7 مليار جنيه، بنسبة نمو 2.7%، وهبط رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 257.4 مليار جنيه إلى 256.8 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.2%.

كما ارتفع رأس المال للمؤشر الأوسع نطاقًا من 1.152 تريليون جنيه إلى 1.175 تريليون جنيه بنسبة نمو 2%، وهبط رأس المال السوقي لبورصة النيل من 2 مليار جنيه إلى 1.9 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.2%.