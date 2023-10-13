وترتفع حدة التصعيد في قطاع غزة خلال الساعات الأخيرة لا سيما بعد توجيه الجيش الإسرائيلي أمرا بالإخلاء لسكان شمال القطاع.

يأتي ذلك وسط تدهور الأوضاع الصحية وانهيار المستشفيات وزيادة كبيرة في عدد القتلى بالقطاع.

المستوطنون يستنفرون لذبح الأهالي في الضفة الغربية المحتلة..



الآن

مستوطن إسرائيلي يطلق النار بشكل مباشر تجاه فلسطيني في مسافر يطا جنوب مدينة الخليل بالضفة. pic.twitter.com/MFWKTqfnEn — رضوان الأخرس (@rdooan) October 13, 2023

ونقل المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي جوناثان كونريكوس، صباح الجمعة، بيانا إلى وسائل الإعلام ورسالة إلى سكان غزة، قبل "هجوم بري محتمل" متوقع قريبا.

وقال كونريكوس، في مقطع فيديو نشرته صفحة الجيش الإسرائيلي الرسمية على منصة "إكس"، "تويتر" سابقا:

الساعات الماضية كانت هادئة نسبيا مقارنة بالأيام الستة الماضية.لا يزال إطلاق الصواريخ مستمرا، وما يزال "الإرهابيون" يهاجمون الإسرائيليين أو على الأقل يحاولون.وجهنا قبل ساعات رسالة بالعربية إلى سكان غزة كخطوة إنسانية من أجل تقليل الخسائر في صفوف المدنيين، نحن نطلب من سكان غزة إخلاء منازلهم والتوجه إلى الجنوب، نحو وادى غزة ، الذي يعد منطقة معروفة وواضحة لدى الجميع.