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رئيس الوزراء الفلسطينى: الرئيس السيسى وملك الأردن حذرا من تهجير الفلسطينيين

الجمعة، 13 أكتوبر 2023 05:30 م
رئيس الوزراء الفلسطينى: الرئيس السيسى وملك الأردن حذرا من تهجير الفلسطينيين رئيس الوزراء الفلسطينى محمد إبراهيم اشتية
رامى محيى الدين

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قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إبراهيم اشتية في مؤتمر صحفى، إن إسرائيل أصدرت أمرا عسكريا بتهجير سكان شمال قطاع غزة، وقصفت مناطق جنوب غزة صباح اليوم.

 

وأكد أن إسرائيل تريد خلق منطقة عازلة من السكان في غزة وتهجيرهم، مضيفا: "لا نقبل محاولات إسرائيل توزيع سكان غزة على دول العالم، والرئيس المصرى وملك الأردن حذرا من تهجير الفلسطينيين".

 

وتابع: الرئيس عباس أكد لبلينكن رفض مخطط إسرائيل بتهجير شعب غزة، ونطالب بوقف العدوان على شعبنا في قطاع غزة.

 

وأوضح أن "حكومة إسرائيل وزعت السلاح على المستوطنين لقتل الفلسطينيين، وما زالت تمنع دخول أي مساعدات قطاع غزة وعليها وقف جرائم المستوطنين في الضفة الغربية، لأن الحصار على شعبنا في غزة والقدس سيولد انفجارا".







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