خطيب الحرم المكى يدعو الله باكياً لتحرير الأقصى ونصرة الفلسطينيين.. فيديو

ودعا "خياط"؛ متأثراً في خطبة الجمعة اليوم، الله تعالى: "اللهم حرّر المسجد الأقصى، وانصر إخواننا في فلسطين، وكن معهم معيناً وظهيراً ومؤيداً".

ومن جهة أخرى، أوصى إمام وخطيب المسجد الحرام، الشيخ الدكتور أسامة بن عبدالله خياط المسلمين بتقوى الله وعبادته، والتقرب إليه بطاعته بما يرضيه، وتجنب مساخطه ومناهيه.