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خطيب الحرم المكى يدعو الله باكياً لتحرير الأقصى ونصرة الفلسطينيين.. فيديو

الجمعة، 13 أكتوبر 2023 02:39 م
خطيب الحرم المكى يدعو الله باكياً لتحرير الأقصى ونصرة الفلسطينيين.. فيديو خطيب الحرم المكى
إيمان حنا

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غالبت خطيب المسجد الحرام الشيخ أسامة خياط؛ الدموع، وهو يدعو الله باكياً، تحرير المسجد الأقصى ونصرة الفلسطينيين.

ودعا "خياط"؛ متأثراً في خطبة الجمعة اليوم، الله تعالى: "اللهم حرّر المسجد الأقصى، وانصر إخواننا في فلسطين، وكن معهم معيناً وظهيراً ومؤيداً".

ومن جهة أخرى، أوصى إمام وخطيب المسجد الحرام، الشيخ الدكتور أسامة بن عبدالله خياط المسلمين بتقوى الله وعبادته، والتقرب إليه بطاعته بما يرضيه، وتجنب مساخطه ومناهيه.

وقال في خطبة الجمعة التي ألقاها اليوم بالمسجد الحرام: اتقوا الله عباد الله، فالعاقبة للتقوى، بها يبلغ المتقون أرفع المنازل، ويستجمعون الفضائل، ويستدفعون الغوائل: (يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقولوا قَولًا سَديدًا، يُصلِح لَكُم أَعمالَكُم وَيَغفِر لَكُم ذُنوبَكُم وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسولَهُ فَقَد فازَ فَوزًا عَظيمًا)، عباد الله: إنه إذا كان الأدب: عبارة عن معرفة ما يُحترز به عن جميع أنواع الخطأ، وحيث أن الخطأ يعظم في حق كل عظيم من العظماء، ولا ريب أن الله تعالى هو أعظم العظماء كافة، بل هو العظيم وحده على الحقيقة، كما جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه واللفظ لهما، وابن ماجة في سننه بإسناد صحيح عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم– قال: "قال الله عز وجل: الكِبرياءُ رِدائي، والعَظَمةُ إزاري، مَن نازَعَني واحِدًا منهما، قذَفتُه في النَّار".







الاقصى

طوفان الاقصى

خطيب المسجد الحرام

فلسطين



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