اليوم السابع
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حملة مواطن لدعم مصر بفرنسا تقيم مؤتمرا لدعم الرئيس السيسى.. فيديو

الجمعة، 13 أكتوبر 2023 02:12 م
حملة مواطن لدعم مصر بفرنسا تقيم مؤتمرا لدعم الرئيس السيسى.. فيديو الدكتورة جيهان جادو مسؤول حملة مواطن لدعم مصر
كتب محمود راغب

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نظمت حملة مواطن لدعم مصر في فرنسا بإقامة مؤتمرا لدعم  الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة. 
 
 
وقالت الدكتورة جيهان جادو مسؤول حملة مواطن لدعم مصر أنه إن أردنا أن نعدد الأسباب التي تجعلنا نصر على اختيار الرئيس السيسي لولاية جديدة فإنها أسباب كثيرة ومتنوعة.
 
وتوقفت جادو عند رعاية الرئيس السيسي للمرأة المصرية مذكرة بأنه اول رئيس، كما كانت مصر أول دولة بل الوحيدة، التي خصصت عاما للمرأة وكان ذلك في العام 2017 ، وهو ما يعكس الاهتمام الهائل من الرئيس بالمرأة المصرية.
 
وأضافت مسؤول حملة مواطن لدعم مصر في فرنسا أن مصر في عهد الرئيس السيسي استطاعت أن تواجه الأزمات التي لم تكن فقط خاصة بالدولة المصرية، مثل أزمة فيروس كورونا، ولكنها كانت أزمات عالمية، نجح الرئيس السيسي في تجاوزها، مؤكدة أن المشاكل الاقتصادية ليست حكرا على مصر، بل هي موجودة في كل دول العالم.
 
ومن ناحيته قال عبد الحميد نقريش مسؤول حملة مواطن في فرنسا أن أبناء مصر في فرنسا يقفون صفا واحدا خلف القيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن الحملة تقوم بعمل دؤوب للتعريف بإنجازات الرئيس من ناحية ومواجهة الشائعات المغرضة من ناحية أخرى. 
 
وأكد نقريش أن حملة مواطن لدعم مصر في فرنسا قد أعدت خطة عمل متكاملة للمرحلة القادمة وسوف تعمل بكل قوة على حشد أكبر عدد من أبناء الجالية المصرية للتصويت للرئيس عبد الفتاح السيسي ليستكمل مسيرة البناء والتنمية التي حقق فيها خطوات كبيرة.
 
 
 






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