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حملة حازم عمر: نقدم أوراق الترشح للرئاسة اليوم.. وندعو المصريين للمشاركة الإيجابية

الجمعة، 13 أكتوبر 2023 01:25 م
حملة حازم عمر: نقدم أوراق الترشح للرئاسة اليوم.. وندعو المصريين للمشاركة الإيجابية حملة حازم عمر
كتب كامل كامل - إيمان على - تصوير حسن محمد

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أكد النائب محمد صلاح أبو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، والمنسق العام لحملة حازم عمر، أن حزب الشعب الجمهوري سوف يتقدم اليوم عقب صلاة الجمعة بأوراق الترشح للهيئة الوطنية للانتخابات لخوض انتخابات الرئاسة 2024.
 
وأكد "صلاح" المتواجد بمقر الأحزاب الرئيسي، أن الحزب انتهي تماما من جميع أوراق الترشح، كما أنه شكل حملة واتفق علي جميع الفعاليات المتعلقة بخوض السباق الرئاسي.
 
ودعا "صلاح" في تصريحات لـ اليوم السابع جموع الشعب المصري المشاركة الإيجابية في انتخابات الرئاسة، مؤكدا أن المشاركة حق دستوري لا يمكن التنازل عنه.
 
وقد نظم قيادات وأعضاء حزب الشعب الجمهوري مسيرة بالسيارات تحمل صور النائب حازم عمر رئيس الحزب، أمام مقر الحزب بالتجمع الخامس وذلك استعدادا لتقديم اوراق ترشحه لانتخابات الرئاسية.
 
وتجمع قيادات وأعضاء الحزب أمام مقر ، كما ارتدي شباب الحزب قمصان تحمل أيضا صور النائب حازم عمر.
 
وتستقبل الحملة الانتخابية للنائب حازم عمر، أعضاء وقيادات الحزب فضلا عن القواعد الشعبية للحزب بالمقر الرئيسى لتنطلق الساعة الثانية عقب صلاة الجمعة إزاء الهيئة الوطنية للانتخابات لتقديم بشكل رسمي أوراق خوض الانتخابات الرئاسية.
 
ويتوجه المرشح الرئاسي المحتمل حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، غدا الجمعة إلي الهيئة الوطنية للانتخابات لتقديم أوراق ترشحه، وذلك بعد أن أنهى المرشح الرئاسي المحتمل إجراءات الكشف الطبي بمستشفى العاصمة الإدارية الجديدة.
 
وأكد الدكتور زاهر الشقنقيري، المتحدث الرسمي باسم حملة المرشح الرئاسي المتحمل حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهورى، أنه سيتم التوجه ظهر اليوم الجمعة إلي الهيئة الوطنية للانتخابات لتقديم أوراق الترشح عقب الحصول على 46 تزكية من نواب البرلمان، لافتا إلى أنه سيكون وسط حشد كبير من أعضاء ونواب الحزب وتمثيل من قواعد الحزب الجماهيرية بالمحافظات، وهيكل الحملة.
 
إنتخابات الرئاسة ، حازم عمر ، حزب الشعب الجمهوري ، النائب حازم عمر، الانتخابات الرئاسية.
 
مسيرة بالسيارات تحمل صور النائب حازم عمر (1)
مسيرة بالسيارات تحمل صور النائب حازم عمر (1)

مسيرة بالسيارات تحمل صور النائب حازم عمر (2)
مسيرة بالسيارات تحمل صور النائب حازم عمر (2)

مسيرة بالسيارات تحمل صور النائب حازم عمر (3)
مسيرة بالسيارات تحمل صور النائب حازم عمر (3)

مسيرة بالسيارات تحمل صور النائب حازم عمر (4)
مسيرة بالسيارات تحمل صور النائب حازم عمر (4)

مسيرة بالسيارات تحمل صور النائب حازم عمر (5)
مسيرة بالسيارات تحمل صور النائب حازم عمر (5)

مسيرة بالسيارات تحمل صور النائب حازم عمر (6)
مسيرة بالسيارات تحمل صور النائب حازم عمر (6)

مسيرة بالسيارات تحمل صور النائب حازم عمر (7)
مسيرة بالسيارات تحمل صور النائب حازم عمر (7)

مسيرة بالسيارات تحمل صور النائب حازم عمر (8)
مسيرة بالسيارات تحمل صور النائب حازم عمر (8)

مسيرة بالسيارات تحمل صور النائب حازم عمر (9)
مسيرة بالسيارات تحمل صور النائب حازم عمر (9)

 







حازم عمر

حملة حازم عمر

الانتخابات الرئاسية

حملات ومؤتمرات

اليوم السابع بلس

الهيئة الوطنية للانتخابات



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