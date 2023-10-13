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حملة المرشح عبد الفتاح السيسى تهنئ خريجى الأكاديمية العسكرية

الجمعة، 13 أكتوبر 2023 11:51 ص
حملة المرشح عبد الفتاح السيسى تهنئ خريجى الأكاديمية العسكرية حفل تخرج الكليات العسكرية
كتب محمد الجالى- هند مختار

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تقدمت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي، بخالص التهاني إلى خريجي الأكاديمية العسكرية المصرية بجميع تخصصاتها.
 
ووجهت الحملة التهنئة للخريجين قائلة: في هذه المؤسسة العسكرية العريفة تعلمتم مبادئ الوطنية والبطولة، وقيم الكرامة والعزة واهبين أنفسكم للوطن، محافظيـن علـى أرضه ومقدرات شعبه، لتكونوا درع الوطن وسيفه.
 
كما تقدمت الحملة الرسمية ايضا بالتهاني لأسر خريجي الأكاديمية العسكرية الذين يحصدون اليوم، ثمار ما زرعوه مُساندين أبناءهم جنباً إلى جانب طوال هذه الرحلة التعليمية.
 
حفل تخرج دفعة جديدة من الاكاديمية
حفل تخرج دفعة جديدة من الاكاديمية

 







السيسي

عبد الفتاح السيسي

المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

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