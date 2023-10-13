جمع التأييدات والتزكيات لحازم عمر تمهيدا للانطلاق إلى الوطنية للانتخابات.. صور

كتب كامل كامل - إيمان على - تصوير حسن محمد

جمع شباب الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسى المحتمل حازم عمر، التأييدات والتزكيات تمهيدا للانطلاق إلى مقر الهيئة الوطنية للانتخابات.

ووصل قبل قليل النائب حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري لمقر الحزب بالتجمع الخامس، استعدادا للإنطلاق إلي مقر الهيئة الوطنية للانتخابات لتقديم أوراق الترشح لخوض انتخابات الرئاسة.

وتجمع مؤيدو حازم عمر بالمقر الرئيسي حاملين صور مرشحهم وشعار الحزب، كما ارتدوا قمصان عليها صورة النائب حازم عمر، بجانب ذلك وضوع ملصقات علي السيارات تحمل أيضا صور حازم عمر وشعار الحملة الانتخابية ( نقدر مع بعض نغير).

ونظم قيادات وأعضاء حزب الشعب الجمهوري مسيرة بالسيارات تحمل صور حازم عمر رئيس الحزب، أمام مقر الحزب بالتجمع الخامس وذلك استعدادا لتقديم اوراق ترشحه لانتخابات الرئاسية.

وتجمع قيادات وأعضاء الحزب أمام مقر ، كما ارتدي شباب الحزب قمصان تحمل أيضا صور النائب حازم عمر.

وتستقبل الحملة الانتخابية للنائب حازم عمر، أعضاء وقيادات الحزب فضلا عن القواعد الشعبية للحزب بالمقر الرئيسى لتنطلق الساعة الثانية عقب صلاة الجمعة إزاء الهيئة الوطنية للانتخابات لتقديم بشكل رسمي أوراق خوض الانتخابات الرئاسية.

ويتوجه المرشح الرئاسي المحتمل حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، غدا الجمعة إلي الهيئة الوطنية للانتخابات لتقديم أوراق ترشحه، وذلك بعد أن أنهى المرشح الرئاسي المحتمل إجراءات الكشف الطبي بمستشفى العاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد الدكتور زاهر الشقنقيري، المتحدث الرسمي باسم حملة المرشح الرئاسي المتحمل حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهورى، أنه سيتم التوجه ظهر اليوم الجمعة إلي الهيئة الوطنية للانتخابات لتقديم أوراق الترشح عقب الحصول على 46 تزكية من نواب البرلمان، لافتا إلى أنه سيكون وسط حشد كبير من أعضاء ونواب الحزب وتمثيل من قواعد الحزب الجماهيرية بالمحافظات، وهيكل الحملة.