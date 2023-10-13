اليوم السابع
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توزيع 2 طن من لحوم صكوك الأضاحى على الأُسر الأَولى بالرعاية فى الإسماعيلية

الجمعة، 13 أكتوبر 2023 08:18 م
توزيع 2 طن من لحوم صكوك الأضاحى على الأُسر الأَولى بالرعاية فى الإسماعيلية صكوك الأضاحى
الإسماعيلية: السيد فلاح _ صبري غانم

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استلمت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، كميات من لحوم وزارة الأوقاف "صكوك الأضاحي"، والتي تقدر بنحو 2 طن، لتوزيعها على الأُسر الأولى بالرعاية بنطاق محافظة الإسماعيلية.
 
وقال وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، إنه تم توزيع 2 طن من لحوم وزارة الأوقاف "صكوك الأضاحي"، على الأسر الأولى بالرعاية بالإدارات الاجتماعية التابعة للمديرية بكافة مراكز المحافظة. 
 
وتم التوزيع بحضور لجنة مُشكلة من مديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية ومدير إدارة الأوقاف بكل مركز ومدينة.
 
جاء ذلك في إطار التعاون بين وزارة الأوقاف ووزارة التضامن الاجتماعي وتنفيذًا لتوجيهات الأجهزة التنفيذية بمحافظ الإسماعيلية، برفع المعاناة عن الأسر الأولى بالرعاية، وتوفير المتطلبات الضرورية لتخفيف الأعباء عليهم. 

 







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