تموين الأقصر تحرر 19 محضرا لمخابز مخالفة تصرفت فى 19 جوال دقيق بلدى

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، حملات تموينية مكثفة لتشديد الرقابة على المخابز البلدية للتأكد من جودة الخبز المنتج للمواطنين والتأكد من حسن سير العمل بداخلها، وذلك بناءاً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتعليمات الدكتور على مصيلحى وزير التموين بإستمرار الحملات يومياً على المخابز.

ويقول الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، إنه تم تشديد الرقابة على المخابز البلدية للتأكد من جودة الخبز المنتج للمواطنين، حيث خرجت حملات أسفرت عن تحرير محضر لمخبز قام بالغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية مع حصر مبيعات اليوم، ومحضر لمخبز توقف كامل عن الإنتاج أثناء مواعيد العمل الرسمية مع حصر مبيعات اليوم، ومحضرين لمخبز قام بالتصرف فى عدد 19 جوال دقيق بلدى من الحصة الخاصة بالمخبز، وعدد 3 مخالفات إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ومحضر إنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 15 جرام فى الرغيف الواحد، ومحضرين عدم وجود ميزان حساس بالمخبز وسجلات.

ويضيف وكيل تموين الأقصر، فى بيان صحفى، إنه تم تنظيم حملة آخرى بمدينة الأقصر، نجحت فى تحرير محضرين إنتاج خبز ناقص الوزن، ومحضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ومحضري عدم وجود ميزان داخل المخبز، وتحرير 3 محاضر جنح عدم الإعلان عن الأسعار، ومحضر غلق تاجر في مواعيد العمل الرسمية.