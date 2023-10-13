تفاصيل سقوط المتهمين بسرقة غرفة كهرباء في كرداسة

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف عاطلان متهمان بمحاولة سرقة غرفة كهرباء في كرداسة، أمام رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عقب ضبطهما، بصحة الاتهام المنسوب إليهما، وذكرا أنهما قررا سرقة غرفة الكهرباء بطريق المنصورية في كرداسة، لبيعها لعملائهما من تجار الخردة.

وأضاف المتهمان أنهما خلال قطع الأسلاك وارتكاب السرقة، تم القبض عليهما، في حالة تلبس، وبحوزتهما الأدوات المستخدمة في قطع الأسلاك.

وكشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تورط المتهمين في سرقة غرفة الكهرباء، تمهيدا لبيع المسروقات لعملائهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما، وتحرر محضر بالواقعة، وأمرت النيابة بحجزهما، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وباشرت التحقيق.

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من القبض على لصين، لاتهامهما بمحاولة سرقة أسلاك من غرفة كهرباء في كرداسة.

وتم ضبط المتهمين أثناء محاولتهما سرقة أسلاك غرفة كهرباء بطريق المنصورية بدائرة مركز شرطة كرداسة.

وضبط رجال المباحث بحوزة المتهمين، أدوات تستخدم في قطع الأسلاك، وبمواجهتهما اعترفا بصحة الاتهام المنسوب إليهما، وذكرا أنهما حاولا سرقة غرفة الكهرباء وبيع المسروقات لتجار الخردة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.