تعرف على خطة مديرية الرى بسوهاج لمواجهة السيول المحتملة × 10 نقاط

سوهاج محمود مقبول

سوهاج من المحافظات التى يحتمل أن تتعرض بشكلا كبير لمخاطر السيول بأماكن متعددة بمراكز ساقلته وطهطا وأخميم وجرجا ودار السلام، وكلها مناطق متاخمة للجبال، وقد وضعت الأجهزة المعنية على مستوى المحافظة ومديرية الرى، سيناريو خاص لمواجهة السيول فى حالة حدوث مطر شديد يصل إلى حد السيول.

وحددت مديرية الرى بالمحافظة لهذا السيناريو 10 معلومات هامة، "اليوم السابع" يقدمها للقارئ تعرف عليها من خلال المعلومات التالية:

1 – التبليغ الفورى عند حدوث أى سيول أو حوادث طارئة أخرى لغرفة العمليات الرئيسيسة بالإدارة المركزية

2 – رفع درجة الإستعداد القصوى فى جميع الإدارات والجهات المشاركة فى مجابهة أخطار السيول

3 – سرعة تحرك المعدات اللازمة من ( لوادر – حفارات – أوناش – بلدوزرات – جريدارات ) لموقع الحدث.

4 – التنسيق الكامل مع الجهات المعنية الأخرى مثل المحافظة والوحدات المحلية وإجهزة وزارة الداخلية المختصة.

5 – التنسيق الكامل مع غرفة العمليات بالإدارة المركزية فيما يخص خطوط السير والتحركات ووضع أولويات الأعمال المطلوية وعند الحاجه إلى أى دعم من جهات أخرى.

6 – يتم إبلاغ تفتيش قناطر نجع حمادى بسرعة قفل ترعتى نجع حمادى الشرقية والغربية.

7 – يتم فورا إخطار هندسة رى دار السلام بسرعة فتح مفيض عبدالهادى راضى ويتم إبلاغ هندسة رى أخميم بسرعة فتح مصب تخفيف العيساوية عند الكيلو 63 على ترعة نجع حمادى الشرقية ويتم إخطار هندسة رى سوهاج بسرعة فتح مصب التخفيف على النيل مباشرة عند الكيلو 77 على ترعة نجع حمادى الغربية.

8 – يتم فورا تحريك مجموعات العمل إلى المناطق التى حدث بها سيول لسرعة تصريف المياه الناتجة من السيول.

9 – يتم إعطاء التعليمات لإيقاف الفورى لمحطات بنى حميل ومحطات مشروع غرب طهطا.

10 – يتم تحريك المعدات إلى مواقع السيول لسرعة إزالة أى عوائق ولتصريف المياه إلى أقرب ترعة رئيسية.