ترخيص 24 ألفا و545 مركبة "زيرو" خلال سبتمبر 2023

كتبت : أمانى سمير

كشفت البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات عن شهر سبتمبر 2023 فى اخر تقرير صادر عنها أن عدد المركبات " الزيرو الإجمالية " التى تم التأمين الاجبارى عليها وتم ترخيصها سجلت حوالي 24545 مركبة زيرو.

وبمقارنة المبيعات الفعلية للسوق نجد إنخفاض عن الشهر السابق بنحو 2128 مركبه تقريبا.

كما أوضح التقرير عن شهر سبتمبر 2023، أن إجمالي المركبات التي صدرت لها وثائق تأمينية سجلت حوالى 1503مركبة موديل 2020 و2679مركبة موديل 2021 و6808 مركبة موديل 2022 و9740 مركبة موديل 2023 و3815 مركبه موديل 2024.