بلينكن: ندعم قيام إسرائيل بكل الإجراءات اللازمة لمواجهة حماس

كتب محمد شرقاوى

قال وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، أن أمريكا تدعم قيام إسرائيل بكل الإجراءات اللازمة لمواجهة حماس، مضيفا أن العائلات الفلسطينية فى غزة بحاجة إلى المساعدة، ولدينا 37 رهينة لدى حماس.

وأضاف خلال مؤتمر صحفى، أن إسرائيل قامت ما قامت به فى غزة بسبب قتل حماس لأكثر من 1300 إسرائيلى، لافتا إلى أن حماس تمنع الفلسطينيين من التوجه للمناطق الآمنة فى جنوب غزة.

وتابع أن حماس تعرقل وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مضيفا أنه طلبنا من إسرائيل اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتجنب مقتل المدنيين فى غزة.