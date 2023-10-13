انطلاق معسكر التربية الرياضية بجامعة سوهاج ضمن مبادرة 100 مليون شجرة

سوهاج محمود مقبول

أعلنت جامعة سوهاج عن انطلاق فعاليات معسكر القوافل الرياضية لخدمة المجتمع لطلاب الفرقة الأولى، والذي تنظمه كلية التربية الرياضية فى الفترة من 13 أكتوبر الجارى وحتي 17 نوفمبر القادم صرح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج.

ومن جانبه قال "النعماني" أن المعسكر يستهدف هذا العام زراعة 1000 شجرة مثمرة بمقر الجامعة الجديد بمدينة سوهاج الجديدة، وذلك في إطار مشاركة الجامعة في تنفيذ المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة مثمرة، مثمناً دور تلك المعسكرات في حث الطلاب وتدريبهم علي العمل التطوعي وخدمة المجتمع المحيط، بالاضافه إلى غرس روح الولاء والانتماء للوطن.

وأضاف الدكتور أحمد عبدالله القائم بعمل عميد الكلية والدكتور ممدوح محمد السيد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس المعسكر أن المعسكر يشارك به 1200 طالب من الفرقة الأولى بالكلية، كما تم تقسيم طلاب المعسكر إلى ستة أفواج حيث يضم كل فوج 200 طالب، وينفذ المعسكر كل جمعة خلال الفترة المحددة للمعسكر.