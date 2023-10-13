انخفاض الإمدادات العالمية من النفط الخام والغاز 0.4% لتصل لـ101 مليون برميل يوميا

كتبت - مروة الغول

تشير التقديرات إلى انخفاض الإمدادات العالمية من النفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي خلال شهر يوليو 2023 بنسبة 0.4% مقارنة بالشهر السابق لتصل إلى نحو 101 مليون برميل يوميا وذلك وفقا للنشرة الشهرية حول التطورات البترولية بالأسواق العالمية لمنظمة "أوابك".

وتابع التقرير، انخفاض إمدادات الدول الأعضاء في منظمة أوبك بنسبة %2.5% مقارنة بالشهر السابق لتصل إلى نحو 32.8 مليون برميل يوميا، بينما ارتفع إجمالى إمدادات الدول المنتجة من خارج أوبك بنسبة 0.6% ليصل إلى نحو 68.2 مليون برميل يوميا.

وذكر التقرير، فيما يخص إمدادات مجموعة دول أوبك + من النفط الخام فقد انخفضت خلال شهر يوليو 2023 بنحو 1.1 مليون برميل يوميا، أى بنسبة 2.9% مقارنة بمستويات الشهر السابق لتصل إلى حوالى 37.3 مليون برميل يوميا، حيث انخفضت إمدادات الدول المنتجة من خارج أوبك والأعضاء فى مجموعة اوبك + بنسبة 1.4% لتصل إلى نحو 14.7 مليون برميل يوميا، كما انخفضت إمدادات الدول العشر الأعضاء فى منظمة أوبك، وهى أعضاء فى مجموعة أوبك بنسبة 3.8% لتصل إلى نحو 22.6 مليون برميل يوميا.