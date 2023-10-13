انتخابات الأطباء: إقبال فوق المتوسط على مستوى الجمهورية بالتجديد النصفى

كتبت آية دعبس - تصوير حسين طلال

قال الدكتور مصطفى عشوب، رئيس اللجنة العامة للاشراف على انتخابات التجديد النصفى للأطباء ، إن الإقبال للمشاركة فى عمليات التصويت منذ فتح باب اللجان فى التاسعة من صباح اليوم، يعتبر فوق المتوسط على مستوى الجمهورية، مشيرا إلي أن أبرز المحافظات التى شهدت إقبال هى: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، سوهاج، المنيا، والدقهلية.

وأوضح عشوب، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن بعض اللجان شهدت إقبالا كبيرا صباحا وتم التعامل بشكل فورى مع الوضع، لتسهيل مشاركة الأطباء وعدم تأخر عمليات التصويت، لافتا إلى أن المشاركين من الشباب نسبة ملحوظة، فضلا عن الأطباء من ذوى الخبرة.

وأوضح رئيس لجنة الإشراف على انتخابات التجديد النصفى للأطباء، إن كافة اللجان على مستوى الجمهورية عملت منذ بدء بشكل جيد، مضيفا: حدث تأخير في لجان محافظتى جنوب سيناء والوادي الجديد حوالى 30 دقيقة، إلا أن الأمور سارت على نحو جيد بعد ذلك وحتى الآن.

وأشار إلى أن التصويت في اللجان الانتخابية سواء بالنقابة العامة أو النقابات الفرعية سيبدأ من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساءً ، واذا تبين وجود ناخبين بداخل مقر الاقتراع لم يقوموا بالإدلاء بأصواتهم فإنه يسمح لهم بالإدلاء بأصواتهم دون غيرهم.