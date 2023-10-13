الهند: عودة أكثر من 200 مواطن قادمين من تل أبيب

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عاد أكثر من 200 مواطن هندي اليوم الجمعة إلى بلادهم قادمين من تل أبيب، وذلك عقب نحو أسبوع من بدء الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية.

ونقلت قناة "إيه بي سي" الأمريكية عن وزارة الشئون الخارجية الهندية تأكيدها أن نحو 18 ألف مواطن هندي يقيمون في إسرائيل، نسبة قليلة منهم طلاب.. مشيرة إلى أن نحو ثلث هؤلاء المواطنين الذين قاموا بالتسجيل لدى السفارة الهندية على استعداد للعودة إلى بلادهم.

وأضافت الوزارة أنه لم ترد تقارير عن سقوط ضحايا من بين المواطنين الهنود منذ شن حركة المقاومة الفلسطينية هجومها على إسرائيل في السابع من الشهر الجاري.

يشار إلى أن "المقاومة الفلسطينية" قد بدأت منذ يوم السبت الماضي عملية "طوفان الأقصى"، وقامت بدك المدن الإسرائيلية بآلاف من الصواريخ، وتسلل مقاومون بحرا وبرا وجوا إلى مستوطنات الغلاف .. وأسفر "طوفان الأقصى" حتى الآن عن مقتل وإصابة مئات الإسرائيليين .. وفي المقابل، أسفر القصف الجوي الإسرائيلي لمواقع في قطاع غزة عن استشهاد وإصابة مئات الفلسطينيين.