الهند تجلي مواطنيها من إسرائيل

أعلن متحدث الخارجية الهندية أريندام باغشي وصول أول طائرة إجلاء من إسرائيل تحمل 212 مواطنا هنديا، في إطار عملية أطلقتها نيودلهي لإجلاء آلاف الهنود.

وأضاف المتحدث في تغريدة على الشبكة الاجتماعية X: "مرحبا بعودتكم إلى الوطن! هبطت أول رحلة جوية في إطار عملية "أجاي"، وعلى متنها 212 مواطنا في نيودلهي".

وفي وقت سابق، أفاد وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جيشانكار، بأن الهند ستطلق عملية "أجاي"، لإعادة مواطنيها من إسرائيل.

وكما أشار باغشي خلال مؤتمر صحفي أمس، يوجد حوالي 18 ألف مواطن هندي في إسرائيل.

السبت الماضي، أطلقت حماس عملية "طوفان الأقصى" تم خلالها إطلاق آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، وتنفيذ عمليات نوعية تضمنت اقتحام عدة مستوطنات في غلاف غزة وجرت اشتباكات حرب شوارع بين المقاتلين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، التي ردت بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" وشنت غارات جوية عنيفة على قطاع غزة.

المصدر: نوفوستي