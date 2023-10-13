اليوم السابع
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الجمعة، 13 أكتوبر 2023 04:53 م
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المسيحيون يلقون نظرة الوداع ويؤدون صلاة الجنازة على روح القمص سمعان إبراهيم

الجمعة، 13 أكتوبر 2023 04:02 م
المسيحيون يلقون نظرة الوداع ويؤدون صلاة الجنازة على روح القمص سمعان إبراهيم الأقباط يلقون نظرة الوداع ويؤدون صلاة الجناز على روح القمص سمعان إبراهيم
كتب: محمد الأحمدى

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بدأت منذ قليل فى دير سمعان الخراز بالمقطم، صلوات جنازة القمص سمعان إبراهيم موسى، راعي ومؤسس دير «القديس سمعان الخراز»، بجبل المقطم، الذي قدم العديد من الخدمات للمسلمين والمسيحيين في المنطقة، بحسب سكان المنطقة المحيطة بالدير.
 
ويحضر صلوات الجنازة القمص سمعان إبراهيم، الآلاف من المسيحيين والمسلمين في كاتدرائية السيدة العذراء والقديس سمعان.
 
وبدأ القداس في كاتدرائية السيدة العذراء والقديس سمعان، بوضع الصندوق الذي يحمل جثمان الأب الراحل، أعلى الخورس (المنطقة المتقدمة بالكنيسة حيثتقام الصلوات ويقف الكهنة والشمامسة)، وارتدت اغلب السيدات والفتيات الملابس البيضاء، على عكس ما يتم ارتداؤه في حالات الوفاة من ملابس سوداء.
 
وذكر الدير فى بيان له أن القمص سمعان قضى منها 45 عاماً فى خدمة الكهنوت المقدس، وأحبه الجميع مسلمين ومسيحيين.
 
وطالب الدير المسيحيين بضرورة الالتزام بالنظام الموضوع لترتيب مراسم الصلاة الجنائزية ويكون ترتيب الصلاة كالتالى:
 
 
من 8 ص إلى 10 ص صلاة القداس الإلهى
 
من 10 ص إلى 2 ظهراً إلقاء نظرة الوداع
 
من 2 ظهراً إلى 3.30 عصراً صلاة الجناز
 
من 3.30 عصراً دفن الجثمان الطاهر بالمقر المخصص له بدير القديس سمعان الدباغ
 
 
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الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

دير سمعان الخراز

الاب سمعان ابراهيم



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