المتهمون بقتل شاب في مشاجرة بالمرج: الضحية ليس طرفا فى المشكلة

كتب عبد الله محمود

قال المتهمون بالتسبب في مقتل شاب عن طريق الخطأ أثناء نشوب مشاجرة بينهم، إن المجنى عليه ليس له علاقة بالمشكلة.

وكشفوا عن أن مشادة كلامية حادة نشبت بين طرفى النزاع بسبب لهو الأطفال، تطورت إلى مشاجرة تبادل فيها الطرفين إطلاق النار، ولكنهم لم يقصدوا قتل المجنى عليه، والذى تصادف مروره أثناء إطلاق النار، فأصيب بطلق فى الصدر، وسقط غارقا فى دمائه وفارق الحياة.

وكانت تحقيقات النيابة العامة في مصرع شخص وإصابة آخر خلال مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين في المرج، كشفت أن المجنى عليه ليس طرف فى المشاجرة، وتصادف مروره فى مكان الواقعة وأصيب بطلق جراء تبادل الرصاص بين طرفى النزاع.

وتبين من التحقيقات أن مشاجرة نشبت بين طرفين من عائلتين بمنطقة المرج بسبب خلافات الجيرة، استخدم خلالها كلا الطرفين الأسلحة النارية التى تبادلا إطلاق النار على بعضهما، مما أسفر عن إصابة شخص ومصرع اخر تصادف مروره في مكان الواقعة.