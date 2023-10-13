المتحدث باسم حملة حازم عمر: قرار الدفع بمرشح للانتخابات الرئاسية ضمن استراتيجية حزب الشعب الجمهورى

كتب كامل كامل - إيمان علي

أكد الدكتور زاهر الشقنقيري المتحدث الرسمي باسم الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي المحتمل حازم عمر، أنه سيتقدم اليوم الجمعة، إلى الهيئة الوطنية للانتخابات بأوراق الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية بعد استيفائها طبقا للقانون.

وأكد في تصريح لـ"اليوم السابع"، أن قرار حزب الشعب الجمهوري بدفع مرشح في الانتخابات الرئاسية، يأتي ضمن استراتيجية الحزب التي عبر عنها رئيس الحزب عام 2015 من خلال وسائل الإعلام والمتضمنة الدفع بمرشح رئاسي خلال عشر سنوات.

وأضاف أنه تم دراسة قرار الدفع بمرشح رئاسي منذ الربع الأول من عام 2023 وتم التصويت عليه داخل الحزب في شهر يوليو 2023، وقررت الهيئة العليا تسمية حازم عمر كمرشح للحزب، مؤكدا أنه قد تم الاستعداد جيدا لهذا الاستحقاق الدستوري سواء علي محور صياغة البرنامج ليخرج علميا وواقعيا من خلال رؤية واضحة او علي محور إدارة الحملة وتدريب الكوادر المشاركة، على أن يتم عقد مؤتمر صحفي يوم الاثنين القادم لتقديم تشكيل الحملة الانتخابية وملامح البرنامج.

وكانت قد أعلنت حملة المهندس حازم عمر المرشح الرئاسي للانتخابات الرئاسية، اختيار اللواء محمد صلاح أبو هميلة منسقاً عاماً للحملة كما تم تعيين النائب إيهاب رمزي ممثلاً قانونياً للحملة.