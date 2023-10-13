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الكيانات الشبابية تؤكد استعدادها لفتح مقراتها بالمحافظات لحملة السيسى

الجمعة، 13 أكتوبر 2023 08:22 م
الكيانات الشبابية تؤكد استعدادها لفتح مقراتها بالمحافظات لحملة السيسى
كتب محمد الجالى- هند مختار

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إيماناً بدور الشباب وقدراتهم؛ عقدت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسي، بمقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة، اللقاء الثاني مع وفد الكيانات الشبابية، لعرض الرؤى والأفكار ومقترحاتهم. 
 
وكان في استقبال الوفد المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي والمستشار القانوني للحملة، حيث رحب في بداية اللقاء بزيارتهم لمقر الحملة، مثمناً على دور الكيانات الشبابية في توعية المواطنين وخاصة فئة الشباب بإنجازات الدولة خلال السنوات التسع الماضية، وكذلك توعية المواطنين بأهمية المشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الدستورية وممارسة حقهم الدستوري في ضوء القانون والدستور، مؤكداً أن الشباب هم الأمل في المستقبل. 
 
وأعرب وفد الكيانات الشبابية عن سعادتهم بزيارة مقر الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي، مؤكدين استعدادهم الكامل لفتح مقرات كياناتهم في جميع المحافظات للحملة من أجل عمل ندوات ومؤتمرات مكثفة تهدف بتوعية المواطنين وخاصة الشباب بأهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية القادمة وممارسة حقوقهم الدستورية، مشيرين إلى أنه بالفعل تم تنظيم عدد من الندوات لتسليط الضوء على إنجازات الدولة المصرية، وكذلك تنفيذ عدد من المشاريع التوعوية التي تهدف لتأهيل الشباب ورفع الوعي لديهم، كما يسعون لإطلاق مبادرة بمشاركة شبابية لعرض رؤية مصر 2030.
 
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لقاء الكيانات الشبابية بالحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسي
 
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الكيانات الشبابية

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لقاء الشباب بالحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسي
 
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