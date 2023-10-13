"القومى للمرأة" يهنئ هبة هجرس بعد تعيينها مقررا معنيا بذوى الهمم بالأمم المتحدة

كتب محمود راغب

توجه المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى، وجميع عضواته وأعضاءه بخالص التهنئة للدكتورة هبة هجرس عضو المجلس، لتعيينها من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، المقرر الخاص الجديد المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقةً الدورة 54 .

وعبرت الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس عن فخرها وسعادتها بتعيين الدكتورة هبة هجرس بهذا المنصب، قائلة: "مبروك لمصر إعلان د.هبة هجرس مقرر خاص لمجلس حقوق الإنسان بجنيف للأشخاص ذوي الإعاقة.. منافسة قوية وشريفة ومنصب مستحق"، متمنية لها دوام النجاح والتوفيق.

واعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم تعيين خبيرين مصريين بآلية الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، وذلك بعد منافسة مع قائمة طويلة من الخبراء المستقلين المرشحين.

وتم تعيين السفير جهاد ماضي، مقرراً خاصاً لحقوق الإنسان للمهاجرين، وهي الولاية التي تم إنشاؤها للنظر في سبل ووسائل تخطي العقبات القائمة أمام الحماية الكاملة والفعالة لحقوق الإنسان لجميع المهاجرين في كل مراحل الهجرة في جميع البلدان، فضلاً عن وضع التوصيات المناسبة لمنع انتهاكات حقوق الإنسان للمهاجرين وأسرهم أينما وقعت، بالإضافة إلى تشجيع التطبيق الفعال للمعايير الدولية ذات الصلة مع تقديم تقارير منتظمة للمجلس في هذا الشأن.

كما اعتمد المجلس تعيين الدكتورة هبة هجرس، مقررة خاصة معنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لدعم جهود الاعتراف بحقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيزها وإعمالها ورصدها حول العالم، وفقاً لإتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمعايير الدولية ذات الصلة.

وتجدر الإشارة إلى أن آلية الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان تتألف من مجموعة من الخبراء المستقلين في مجال حقوق الإنسان وتضم حالياً نحو 60 ولاية لمتابعة جميع حقوق الإنسان وتقديم المشورة للدول المختلفة في هذا الصدد.