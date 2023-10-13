الطب الشرعى: نزيف وراء مصرع شاب سقط من شرفة منزله بالنزهة

كتب عبد الله محمود

كشف تقرير الطب الشرعي فى مصرع شاب عقب سقوطه من شرفة منزله بالطابق السابع فى منطقة جسر السويس "النزهة"، عن أن المتوفى تعرض لحالة نزيف حاد نتيجة كسر فى قاع الجمجمة، بالإضافة إلى وجود كدمات وإصابات متفرقة بالجسد.

وكانت نيابة النزهة أمرت بإعداد تقرير مفصل بالصفة التشريحية للوقوف على أسباب الوفاة الحقيقى، وأفاد مقربون من الضحية بسقوطه أثناء إجراء بعض أعمال الصيانة بالشقة سكنه.

البداية كانت بالعثور على الأهالي على جثة شاب أسفل عقار بمنطقة النزهة الجديدة، وتم نقله إلى المستشفى التي أخطرت النيابة بوصول الشاب جثة، متأثراً بإصابته.