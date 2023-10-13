الصحة الفلسطينية: إسرائيل تقتل جنينا فى بطن أمه بغارة جوية على غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف جنينا في بطن أمه وقتله قبل الخروج للحياة في المجزرة التي ارتكبها قبل قليل بغزة ليلحقا بعائلتهما التي أبيدت، بحسب ما أعلنه المتحدث باسم الصحة الفلسطينية في غزة اشرف القدرة.
الصحة الفلسطينية: إسرائيل تقتل جنينا فى بطن أمه بغارة جوية على غزةالجمعة، 13 أكتوبر 2023 06:27 م
قمع الاحتلال الإسرائيلى - أرشيفية
كتب أحمد جمعة
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