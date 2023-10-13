اليوم السابع
Ads
الجمعة، 13 أكتوبر 2023 06:46 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

الصحة العالمية: نقل المصابين بأمراض خطيرة فى غزة حكم بالإعدام

الجمعة، 13 أكتوبر 2023 05:14 م
الصحة العالمية: نقل المصابين بأمراض خطيرة فى غزة حكم بالإعدام قطاع غزة
رامى محيى الدين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، إن السلطات الصحية في غزة أبلغتها أنه من المستحيل إجلاء المرضى الذين يعانون من حالات حرجة من المستشفيات في شمال غزة، وذلك بعد أن دعا جيش الاحتلال الإسرائيلي المدنيين إلى التحرك جنوبًا خلال 24 ساعة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".
 
وقال طارق ياساريفيتش، المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، إن هناك أشخاص مصابون بأمراض خطيرة، وتعني إصاباتهم أن فرصتهم الوحيدة للبقاء على قيد الحياة هي البقاء على أجهزة دعم الحياة، مثل أجهزة التنفس الاصطناعي.
 
ونوه المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، بأن نقل هؤلاء الأشخاص هو بمثابة حكم بالإعدام، ومطالبة العاملين في مجال الصحة بالقيام بذلك أمر يتجاوز القسوة.






الصحة العالمية

غزة

الاحتلال الإسرائيلي

القاهرة الإخبارية

القضية الفلسطينية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة