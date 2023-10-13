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الرئيس الروسى: حصار غزة غير مقبول ومن حق فلسطين إنشاء دولتها

الجمعة، 13 أكتوبر 2023 05:32 م
الرئيس الروسى: حصار غزة غير مقبول ومن حق فلسطين إنشاء دولتها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
كتب عبد الوهاب الجندى

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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن حصار غزة غير مقبول، كما أكد على حق الشعب الفلسطيني في إنشاء دولته التي وعدوه بها منذ زمن.

 

ونقلت وسائل إعلام روسية عن بوتين قوله، إن الشعب الفلسطيني له الحق في إنشاء دولته، وتجمعنا علاقات جيدة للغاية مع العالم العربي، منذ عشرات السنين، وبالطبع مع فلسطين، التي تلقت وعودا منذ زمن بإنشاء دولة فلسطينية وعاصمتها في القدس الشرقية.

 

وأضاف: قرارات إنشاء دولة فلسطينية تم اتخاذها على مستوى الأمم المتحدة، ومن حقهم (الفلسطينيون) التعويل على تنفيذ هذه الوعود.







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