التحالف الوطنى بالبحيرة يطلق أكبر حملات التبرع بالدم لدعم الشعب الفلسطينى.. صور

شارك فى الفعاليات مؤسسات حياة كريمة ومؤسسة نبيل الكاتب والأورمان وتنسيقية شباب الأحزاب وغيرهم من المنظمات الأهلية التى تعمل تحت مظلة التحالف الوطنى.

حضر فعاليات حملة التبرع بالدم الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة والدكتوره نفين الكاتب عضو التحالف الوطنى، والنائبة رشا كليب والدكتور محمد غنيم والدكتور اللافى علام أعضاء اللجنة التنسيقية لشباب الاحزاب.

وقالت الدكتورة نفين الكاتب عضو مجلس أمناء التحالف الوطني بالبحيرة، أن هذه الفعالية رسالة رمزية من الشعب المصرى إلى إخوانه على أرض فلسطين المحتلة.

وأضافت أن الشعب المصرى بكافة طوائفه المختلفة مع قيادته السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل دعم الشعب الفلسطيني.

تأتى هذه الفاعلية بالتزامن مع استعدادات إرسال التحالف قافلة شاملة محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والعلاجية تضم أطباء من جميع التخصصات وأدوية وأجهزة طبية. كما يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئبس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتقديم الدعم الفورى والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين الشقيقة، وهو ما يتم بشكل مستمر فى إطار دعم وتضامن جمهورية مصر العربية تجاه الشعب الفلسطيني لتخفيف حدة أحداث العنف الذى أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.