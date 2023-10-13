البيت الأبيض يرسل طلبا إلى الكونجرس لمنح إسرائيل وأوكرانيا مساعدة مالية كبيرة

وكالات

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، سيرسل طلبا إلى الكونجرس للحصول على مساعدة مالية كبيرة إضافية لأوكرانيا وإسرائيل الأسبوع المقبل.

وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض في تصريح صحفي الخميس: "مثلما صرح (بايدن) الأسبوع الماضي، سيقدم الأسبوع المقبل خطة للتمويل الإضافي الذي سيطلبه"، دون أن تقدم مزيدا من التفاصيل حول هذا الدعم وحجمه.

وطلبت الإدارة الأمريكية بقيادة بايدن في 10 أغسطس من الكونغرس 13 مليار دولار كنفقات إضافية من الميزانية الفيدرالية في السنة المالية 2023، التي انتهت في 30 سبتمبر الماضي، لتقديم مساعدة عسكرية طارئة لكييف.

بالإضافة إلى ذلك، تم طلب 8.5 مليار دولار لتقديم المساعدة لأوكرانيا وعدد من البلدان الأخرى في مجالات الاقتصاد والأمن.

ومع ذلك، فإن العديد من المشرعين الأمريكيين من الحزب الجمهوري، الذي هو في المعارضة حاليا، يرفضون علنا دعم أي مبادرات جديدة تنص على الاستمرار في تقديم مساعدات مالية كبيرة لكييف، هذا وفي ضوء التدهور الحاد للوضع في الشرق الأوسط، بدأ بعض الجمهوريين يتحدثون عن الحاجة إلى إعادة توجيه المساعدة العسكرية من أوكرانيا إلى إسرائيل.