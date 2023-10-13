"البوهي" يحسم مقعد نقيب أطباء السويس.. و"عبدالفتاح" و"فرج" فوق السن

السويس: السيد فلاح _ صبري غانم

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي بنقابة الأطباء في السويس فوز الدكتور تامر البوهي، بمقعد النقيب، بحصوله على أكثر من 94٪ من إجمالي الأصوات الصحيحة.

وجرت الانتخابات اليوم الجمعة، بمقر النقابة الفرعية بالسويس بإشراف المستشار مجدي فكري، وشارك في التصويت بالانتخابات 137 طبيبا بينهم 133 من الجمعية العمومية لأطباء السويس و4 من الأطباء الوافدين.

وحصل الدكتور تامر البوهي على 125 صوتًا وحصل رضا محمدين على 6 أصوات، وصوتين باطلين، وحسم مقعدي فوق السن للطبيب أحمد عبدالفتاح بحصوله على 122 صوتًا، والطبيب عمرو فرج 117 صوتًا، بينما حصل الدكتور رضا محمدين على 17 صوتًا، كما حسمت التزكية مقعدي تحت السن للدكتور أحمد عبدالفتاح والدكتور محمود حلمي.