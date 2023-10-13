الاستعدادات الأخيرة لانطلاق حملة التبرع بالدم للأشقاء الفلسطينيين بالمنوفية

المنوفية - محمود شاكر

انطلقت اليوم حملات التبرع بالدم بالمحافظات المختلفة بالجمهورية، تضامنا مع الأشقاء الفلسطينيين، ومن أجل التبرع بالدم لتوفير الكميات اللازمة لإنقاذ الضحايا والجرحى منهم .

وانطلقت الحملات بمحافظة المنوفية والتى تم اختيار مركزى الشهداء وأشمون كنقاط لتجميع الدم من المتبرعين، بالتنسيق مع عدد من المتطوعين للوصول بالجملة إلى النجاح .

ففى مركز اشمون شهدت الحملة، والتى استقرت أمام مسجد الجمعية الشرعية بميدان صيدناوى، توافد عدد كبير من المواطنين للتبرع بالدم وتوفير الفصائل المختلفة .