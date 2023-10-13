الاستعدادات الأخيرة لانطلاق حملة التبرع بالدم للأشقاء الفلسطينيين بالمنوفية

انطلقت اليوم حملات التبرع بالدم بالمحافظات المختلفة بالجمهورية، تضامنا مع الأشقاء الفلسطينيين، ومن أجل التبرع بالدم لتوفير الكميات اللازمة لإنقاذ الضحايا والجرحى منهم .
وانطلقت الحملات بمحافظة المنوفية والتى تم اختيار مركزى الشهداء وأشمون كنقاط لتجميع الدم من المتبرعين، بالتنسيق مع عدد من المتطوعين للوصول بالجملة إلى النجاح .
ففى مركز اشمون شهدت الحملة، والتى استقرت أمام مسجد الجمعية الشرعية بميدان صيدناوى، توافد عدد كبير من المواطنين للتبرع بالدم وتوفير الفصائل المختلفة .
حملة التبرع بالدم للأشقاء الفلسطينيين بالمنوفية (1)
حملة التبرع بالدم للأشقاء الفلسطينيين بالمنوفية (2)
حملة التبرع بالدم للأشقاء الفلسطينيين بالمنوفية (3)
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