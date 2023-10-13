اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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الاحتلال الاسرائيلى يشن سلسلة غارات على مناطق متفرقة بقطاع غزة

الجمعة، 13 أكتوبر 2023 09:00 ص
الاحتلال الاسرائيلى يشن سلسلة غارات على مناطق متفرقة بقطاع غزة انتهاكات الإحتلال الاسرائيلى - ارشيفية
وكالات

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شنت قوات الاحتلال الإسرائيلية فجر اليوم الجمعة سلسلة غارات وقصف مدفعي على وسط مخيم البريج ومناطق متفرقة في قطاع غزة.

كما أعلنت الطواقم الطبية انتشال جثث 10 قتلى عقب قصف إسرائيلي لمنزل في مدينة خانيونس جنوبي القطاع، مع استمرار القصف العنيف لمناطق غرب القطاع.

ووفقا لقناة روسيا اليوم، فإن 71 عائلة فلسطينية مسحت بالكامل من السجلات بعد مقتلها تحت القصف الإسرائيلي المستمر.

وناشدت طواقم الدفاع المدني في غزة دول العالم تقديم المساعدة العاجلة للقطاع وإدخال معدات ثقيلة للتعامل مع الدمار الهائل مع تصاعد القصف الإسرائيلي للأهداف المدنية.

ويستمر سلاح الجو الإسرائيلي بشن غارات مكثفة على عدة مناطق في قطاع غزة، مستهدفا الأبنية والعمارات، من دون إخطار المدنيين.

وأطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة فجر السبت الماضي عملية "طوفان الأقصى"، ردا على اعتداءات القوات الإسرائيلية والمستوطنين المتواصلة على الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، حيث نفذت هجوما كبيرا برا وبحرا وجوا وخاضت حرب شوارع مع الجيش الإسرائيلي.

 







الاحتلال الاسرائيلى

طوفان الاقصى

حماس

الفصائل الفلسطينية



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