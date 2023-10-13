الأقصر تبدأ حملة قومية للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى عقب صلاة الجمعة

الأقصر - أحمد مرعى

تشهد محافظة الأقصر، عقب صلاة الجمعة، انطلاق فعاليات حملة قومية للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطيني، حيث تواجدت الحملة فى ميدان صلاح الدين وميدان أبو الحجاج الأقصري بوسط مدينة الأقصر، وفى ميدان الشيخ كوك بمدينة إسنا، وذلك تضامنا مع الأشقاء الفلسطينيين، ومن أجل التبرع بالدم لتوفير الكميات اللازمة لإنقاذ الضحايا والجرحى منهم .

وتنطلق فعاليات الحملات بمحافظة الأقصر برعاية التحالف الوطنى للعمل التنموي ومؤسسة حياة كريمة، حيث يتواجد الشباب وفرق تلقى التبرعات بالدم فى ميدان صلاح الدين وميدان أبو الحجاج الأقصري بوسط مدينة الأقصر، وفى ميدان الشيخ كوك بمدينة إسنا، وذلك بالتنسيق مع عدد من المتطوعين للوصول بالجملة إلى النجاح.

وأطلق أعضاء التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى فى مصر، بالتعاون مع وزارة الصحة، حملة موسعة للتبرع بالدم تحت شعار "قطرة دماء تساوي حياة" بمختلف الجامعات المصرية من خلال سيارات متنقلة تجوب جميع المحافظات، وذلك لدعم الأشقاء الفلسطينيين جراء أعمال العنف الإسرائيلى على قطاع غزة، وعرضت "القاهرة الإخبارية" جانبا من تبرع شباب الجامعات بالحملة.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبالتزامن مع إرسال التحالف قافلة شاملة محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والعلاجية، تضم أطباء من جميع التخصصات وأدوية وأجهزة طبية، لتخفيف حدة أحداث العنف التي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.

ودعا التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، فى بيان، أمس الخميس، جميع المصريين للمشاركة فى الحملة، مؤكدًا مواصلة جهودها لدعم الشعب الفلسطينى الشقيق وإرسال المزيد من المساعدات الإنسانية بكل أشكالها حتى تحسن الأوضاع.