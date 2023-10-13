اليوم السابع
Ads
الجمعة، 13 أكتوبر 2023 12:36 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

الأرصاد: استمرار استقرار الطقس والعظمى على القاهرة الكبرى 30 درجة

الجمعة، 13 أكتوبر 2023 12:12 م
الأرصاد: استمرار استقرار الطقس والعظمى على القاهرة الكبرى 30 درجة هيئة الأرصاد
كتب محمد شعلان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد ستشهد استمرار استقرار الأحوال الجوية في معظم محافظات الجمهورية وفرص الأمطار خفيفة وتنحصر في السواحل الشمالية للبلاد ومحافظات البحر المتوسط.

وأضافت "غانم"، في مداخلة هاتفية عبر قناة "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد ومنة الشرقاوي ولمياء حمدين، أنّ العظمى على القاهرة الكبرى ستتراوح بين 29 إلى 30 درجة مئوية، وسنشعر بالأجواء الخريفية المائلة للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ الأجواء معتدلة تماما على السواحل الشمالية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط وأجواء حارة على المحافظات الجنوبية وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، وذلك في فترات النهار وبخاصة الظهيرة.

وأوضحت، أنه فور غياب أشعة الشمس وبداية الليل تنخفض قيم الحرارة بشكل كبير وملحوظ في ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر، حيث بدأنا نشعر بالبرودة في هذه الأوقات خلال هذا الأسبوع.







الأرصاد

حالة الجو

حالة الطقس

درجات الحرارة

هيئة الارصاد

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

الأرصاد: طقس مائل للحرارة نهارا على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

الجمعة، 13 أكتوبر 2023 08:00 ص

الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة نهارا والعظمى بالقاهرة 30 درجة

الخميس، 12 أكتوبر 2023 03:30 م

الأرصاد: أجواء خريفية على أغلب المناطق وانخفاض الحرارة الأسبوع المقبل

الخميس، 12 أكتوبر 2023 11:55 ص

الأرصاد: طقس مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

الخميس، 12 أكتوبر 2023 08:00 ص

فرص سقوط الأمطار خلال الخريف.. الأرصاد الجوية تكشف التفاصيل.."فيديو"

الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 04:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة